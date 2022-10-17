Billur Kalkavan sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı kaç yaşında, nereli?

Geçtiğimiz Mayıs ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Billur Kalkavan, tedavi sürecinde en çok sorulan sorunun sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı olduğunu söylemişti:

"Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor."