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Giriş Tarihi: 17.10.2022 16:44

Billur Kalkavan sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı kaç yaşında, nereli?

Ölümüyle sevenlerini derin yasa boğan Billur Kalkavan sevgilisi Buğra Bahadırlı hayatı ile merak konusu olmayı sürdürüyor. Kalkavan akciğer kanseriyle mücadele ettiği sırada vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Billur Kalkavan'ın ölümünün ardından konuşan sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor sorularına yanıt aranıyor. İşte Kalkavan sevgilisi Buğra Bahadırlı hayatı ve hakkında bilinmeyenler

Billur Kalkavan sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı kaç yaşında, nereli?

Billur Kalkavan'ın kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın hayatı gündemde yer almaya devam ediyor. Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, 2009 yılından beri ünlü oyuncuyla beraberliğini sürdürdüğü biliniyor. İşte Billur Kalkavan sevgilisi Buğra Bahadırlı hayatı

BİLLUR KALKAVAN'IN SEVGİLİSİ BUĞRA BAHADIRLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

8 Şubat 1984 Ankara doğumlu olan Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan'ın vefatının ardından gündem konusu oldu. 38 yaşındaki Bahadırlı, Kalkavan'la arasındaki yaş farkı dolayısıyla sıkça gündeme geliyor. 2009 yılından beri ünlü oyuncuyla beraberliğini sürdürdüğü biliniyor.

BUĞRA BAHADIRLI NE İŞ YAPIYOR?

Buğra Bahadırlı üniversitede Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Buğra Bahadırlı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide Jandarma Er Hamza Gemalmaz rolünü canlandırarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Geçtiğimiz Mayıs ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Billur Kalkavan, tedavi sürecinde en çok sorulan sorunun sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı olduğunu söylemişti:

"Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor."

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Billur Kalkavan sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı kaç yaşında, nereli?
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