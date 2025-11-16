BİLSEM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! 2025-26 BİLSEM başvuruları başladı mı, ön değerlendirme sınavı ne zaman?

MEB, 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimini duyurdu. Ön değerlendirme sınavları tamamlandıktan sonra, belirlenen puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Peki, 2026 yılı BİLSEM takvimi açıklandı mı, başvurular ne zaman başlayacak ve ön değerlendirme sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte detaylar...