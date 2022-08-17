Haberler Yaşam Haberleri BİLSEM sonuçları açıklandı duyurusu için gözler MEB’te! 2022 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 16:09

BİLSEM sonuçları açıklandı duyurusu için gözler MEB’te! 2022 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi açıklanırken BİLSEM sonuçları için geri sayım başladı. Kuruma yeni dönem kayıtlar için 13 Haziran - 12 Ağustos tarihlerinde mülakatlar gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanması beklenen sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Ağustos ayı yani bu ay içerisinde açıklanması beklenen BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? MEB ile 2022 BİLSEM sınav sonuçları için tarih belli oldu!

BİLSEM sonuçları açıklandı duyurusu için gözler MEB’te! 2022 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak hangi tarihte sorusuna yanıt aranıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri olarak bilinen ve amacı; örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilere aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmek olan eğitim kurumu tarafından düzenlenen BİLSEM sınav sonuçları merakla bekleniyor. MEB takvime göre; sınav sonuçları Ağustos ayı içerisinde açıklanacak. İşte BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM takvimine göre, kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

BİLSEM TAKVİMİ 2022

16-23 Mayıs'ta bireysel itirazlar kabul edilecek, 24-30 Mayıs'ta ise gelen itirazlar değerlendirilecek.

13 Haziran-12 Ağustos'ta bireysel değerlendirmeler yapılacak.

19 Ağustos'ta kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM'in açılımı "Bilim ve sanat merkezleri"dir. Bilim ve Sanat Merkezleri'nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem'e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.

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BİLSEM sonuçları açıklandı duyurusu için gözler MEB’te! 2022 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
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