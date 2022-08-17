BİLSEM sonuçları açıklandı duyurusu için gözler MEB’te! 2022 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak hangi tarihte sorusuna yanıt aranıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri olarak bilinen ve amacı; örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilere aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmek olan eğitim kurumu tarafından düzenlenen BİLSEM sınav sonuçları merakla bekleniyor. MEB takvime göre; sınav sonuçları Ağustos ayı içerisinde açıklanacak. İşte BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…
BİLSEM takvimine göre, kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
16-23 Mayıs'ta bireysel itirazlar kabul edilecek, 24-30 Mayıs'ta ise gelen itirazlar değerlendirilecek.
13 Haziran-12 Ağustos'ta bireysel değerlendirmeler yapılacak.
19 Ağustos'ta kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BİLSEM'in açılımı "Bilim ve sanat merkezleri"dir. Bilim ve Sanat Merkezleri'nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem'e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.
Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.