BİLSEM TAKVİMİ 2026 || BİLSEM başvuruları ne zaman, tarihler belli oldu mu?

MEB, BİLSEM 2026 takvimini açıkladı. 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile sınav ve başvuru tarihleri netleşti. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ön değerlendirme sınavlarına katılacak. Randevular, il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS üzerinden verilecek ve günlük 5 oturumda uygulanacak. Peki, BİLSEM 2026 başvuruları ne zaman başlayacak?
Kılavuza göre BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek.
İl tanılama komisyonlarınca 14-20 Kasım 2025 tarihleri arasında ilkokul yöneticileri, rehber öğretmen/psikolojik danışmanları, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik özel yetenekliler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.
Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BİLSEM yeni dönem kılavuzu yayınlandı. Bun göre; BİLSEM ön değerlendirme sınavları 15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.
Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde elektronik ortamda tablet bilgisayarlar üzerinden 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.
BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
|
TARİH
|
İŞLEM
|
10-13 Kasım 2025
|
İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
|
14-20 Kasım 2025
|
İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması
|
21-27 Kasım 2025
|
Gözlem formlarının doldurulması
|
28 Kasım-08 Aralık 2025
|
Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
|
09 Aralık 2025
|
Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
|
15 Aralık-20 Şubat 2026
|
Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması
|
27 Şubat 2026
|
Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
|
02-06 Mart 2026
|
Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması
|
09-13 Mart 2026
|
Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi
|
16-27 Mart 2026
|
Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
|
30 Mart 2026
|
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
|
06 Nisan-19 Haziran 2026
|
Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
|
3 Temmuz 2026
|
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
|
6-10 Temmuz 2026
|
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
|
13-24 Temmuz 2026
|
Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
|
27 Temmuz-28 Ağustos 2026
|
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi