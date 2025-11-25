BİLSEM TAKVİMİ 2026 || BİLSEM başvuruları ne zaman, tarihler belli oldu mu?

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.