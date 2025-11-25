Haberler Yaşam Haberleri BİLSEM TAKVİMİ 2026 || BİLSEM başvuruları ne zaman, tarihler belli oldu mu?
BİLSEM 2026 başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme sürecini açıkladı. Ön değerlendirme sınavlarını geçen öğrenciler, yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Resim, müzik ve genel zihinsel yetenek sınavları takvime uygun şekilde tamamlanacak ve sonuçlar ilan edilecek. Peki, BİLSEM 2026 başvuruları ne zaman başlayacak?

MEB, BİLSEM 2026 takvimini açıkladı. 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile sınav ve başvuru tarihleri netleşti. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ön değerlendirme sınavlarına katılacak. Randevular, il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS üzerinden verilecek ve günlük 5 oturumda uygulanacak. Peki, BİLSEM 2026 başvuruları ne zaman başlayacak?

BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kılavuza göre BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek.

İl tanılama komisyonlarınca 14-20 Kasım 2025 tarihleri arasında ilkokul yöneticileri, rehber öğretmen/psikolojik danışmanları, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik özel yetenekliler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI NE ZAMAN?

BİLSEM yeni dönem kılavuzu yayınlandı. Bun göre; BİLSEM ön değerlendirme sınavları 15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde elektronik ortamda tablet bilgisayarlar üzerinden 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

BİLSEM TAKVİMİ 2026

TARİH

İŞLEM

10-13 Kasım 2025

İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

14-20 Kasım 2025

İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması

21-27 Kasım 2025

Gözlem formlarının doldurulması

28 Kasım-08 Aralık 2025

Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

09 Aralık 2025

Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Aralık-20 Şubat 2026

Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

27 Şubat 2026

Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

02-06 Mart 2026

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

09-13 Mart 2026

Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi

16-27 Mart 2026

Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

30 Mart 2026

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

06 Nisan-19 Haziran 2026

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

3 Temmuz 2026

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

6-10 Temmuz 2026

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

13-24 Temmuz 2026

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

27 Temmuz-28 Ağustos 2026

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

