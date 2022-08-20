Haberler Yaşam Haberleri BİM A101 ŞOK kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek geldi mi? BİM A101 ŞOK okul kırtasiye ürünleri listesi
Giriş Tarihi: 20.8.2022 11:52

BİM A101 ŞOK kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek geldi mi? BİM A101 ŞOK okul kırtasiye ürünleri listesi

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 2023 eğitim öğretim takvimine göre okullar 12 Eylül itibariyle açılıyor. Defter, kalem, silgi, not defteri, cetvel gibi okul malzemelerini tamamlamak isteyen öğrenciler BİM A101 ŞOK kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek geldi mi, okul kırtasiye ürünleri listesinde neler var sorusuna yanıt arıyor. Geçen sene 21 Ağustos 2022 aktüel ürünler içerisinde kırtasiye malzemeleri satışa sunulmuştu. İşte BİM A101 ŞOK kırtasiye ürünleri hakkında detaylar…

BİM A101 ŞOK kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek geldi mi? BİM A101 ŞOK okul kırtasiye ürünleri listesi

BİM A101 ŞOK kırtasiye ürünleri, okulların açılmasına kısa süre kala merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri marketlerin indirimli kırtasiye ürünlerinden yararlanmak istiyor. Okula başlayacaklar için uygun fiyatlı malzemeler satışa sunulmaya başlıyor. Şu an sadece ŞOK marketin kırtasiye malzemeleri yayınlandı. Peki BİM A101 ŞOK kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek geldi mi? BİM A101 ŞOK okul kırtasiye ürünleri listesi

BİM, A101, ŞOK OKUL MALZEMELERİ NE ZAMAN GELECEK?

Okul malzemelerinin marketlere ne zaman geleceği henüz açıklanmadı. Okullar açılmadan önce BİM A101 kırtasiye ürünlerinin market raflarına dizilecek. Tarih netleştiğinde detaylar haberimizde yer alacak. ŞOK marketin indirimli kırtasiye ürünleri yayınlandı.

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BİM A101 ŞOK kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek geldi mi? BİM A101 ŞOK okul kırtasiye ürünleri listesi
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