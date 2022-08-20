BİM A101 ŞOK kırtasiye ürünleri, okulların açılmasına kısa süre kala merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri marketlerin indirimli kırtasiye ürünlerinden yararlanmak istiyor. Okula başlayacaklar için uygun fiyatlı malzemeler satışa sunulmaya başlıyor. Şu an sadece ŞOK marketin kırtasiye malzemeleri yayınlandı. Peki BİM A101 ŞOK kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek geldi mi? BİM A101 ŞOK okul kırtasiye ürünleri listesi