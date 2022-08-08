Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel ürünler kataloğu psikolog gerçek mi şaka mı? 8 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünlerde psikolog satılıyor mu, doğru mu, fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 8.8.2022 15:01 Son Güncelleme: 8.8.2022 15:01

BİM aktüel ürünler kataloğu psikolog gerçek mi şaka mı? 8 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünlerde psikolog satılıyor mu, doğru mu, fiyatı ne kadar?

Dün akşam gündeme BİM aktüel ürünleri arasında psikolog seansının 199,99 TL’ye satıldığına dair haberler çıktı. 12 Ağustos Cuma gününden itibaren BİM Aktüel ürünlerinde psikolog bulunacağına dair katalog görselleri bulunuyor. Birçok vatandaş da bu kataloğun gerçek olup olmadığını sorguluyor. Vatandaşlar BİM psikolog gerçek mi, doğru mu sorusunu yöneltiyor. Özellikle A101’in 79 bin TL’ye tekne satması henüz gündem olmuşken, BİM aktüel psikolog haberi de gündemi meşgul etti. Peki, BİM psikolog şaka mı, gerçek mi? İşte detaylar!

BİM aktüel ürünler kataloğu psikolog gerçek mi şaka mı? 8 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünlerde psikolog satılıyor mu, doğru mu, fiyatı ne kadar?

BİM aktüel ürünler psikolog gerçek mi sorusu birçok vatandaş tarafından sıklıkla soruluyor. Bazı vatandaşlar işi alaya alırken, bazıları da hizmet alma isteği ile BİM psikolog şaka mı, doğru mu sorusunu yöneltti. BİM aktüel 9-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında satılacak ürünleri yayınladı ve içinde psikolog seansı var mı yok mu vatandaşlar soruyor. Peki, BİM aktüel ürünler psikolog doğru mu? 199,99 TL'ye psikolog seansı var mı? İşte detaylar!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER PSİKOLOG SATILIYOR İDDİASI

Twitter'da bir kullanıcı, BİM'e psikolog geliyormuş metniyle 9-12 Ağustos tarihleri arasında BİM'de psikolog hizmetinin geleceğini duyurdu. Bunu duyan birçok vatandaş, hizmetten yararlanmak için Google'da BİM psikolog gerçek mi şaka mı sorusunu yöneltti.

BİM PSİKOLOG GERÇEK Mİ, ŞAKA MI?

Bir Twitter hesabı, dün akşam BİM aktüel ürün kataloğunda seansı 199,99 TL'ye psikolog satıldığını duyurdu. Bunu gören vatandaşlar, hem olayı dalgaya aldı hem de hizmetten yararlanmak istediler. Bim Aktüel Afişler 9 – 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında psikolog hizmeti satıldığına dair bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Gerçek afişe bakıldığında görselde FAKİR erkek bakım seti bulunuyor. Set, 449 TL'ye satılmakta.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda FAKİR erkek bakım seti, katlanır vitesli bisiklet, Philips buharlı ütü bulunuyor. 199,99 TL'ye psikolog satılmıyor.

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BİM aktüel ürünler kataloğu psikolog gerçek mi şaka mı? 8 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünlerde psikolog satılıyor mu, doğru mu, fiyatı ne kadar?
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