BİM aktüel ürünler kataloğu psikolog gerçek mi şaka mı? 8 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünlerde psikolog satılıyor mu, doğru mu, fiyatı ne kadar?

BİM aktüel ürünler psikolog gerçek mi sorusu birçok vatandaş tarafından sıklıkla soruluyor. Bazı vatandaşlar işi alaya alırken, bazıları da hizmet alma isteği ile BİM psikolog şaka mı, doğru mu sorusunu yöneltti. BİM aktüel 9-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında satılacak ürünleri yayınladı ve içinde psikolog seansı var mı yok mu vatandaşlar soruyor. Peki, BİM aktüel ürünler psikolog doğru mu? 199,99 TL'ye psikolog seansı var mı? İşte detaylar!