BİM aktüel ürünler kataloğu psikolog gerçek mi şaka mı? 8 Ağustos 2022 BİM aktüel ürünlerde psikolog satılıyor mu, doğru mu, fiyatı ne kadar?

BİM aktüel ürünler psikolog gerçek mi sorusu birçok vatandaş tarafından sıklıkla soruluyor. Bazı vatandaşlar işi alaya alırken, bazıları da hizmet alma isteği ile BİM psikolog şaka mı, doğru mu sorusunu yöneltti. BİM aktüel 9-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında satılacak ürünleri yayınladı ve içinde psikolog seansı var mı yok mu vatandaşlar soruyor. Peki, BİM aktüel ürünler psikolog doğru mu? 199,99 TL'ye psikolog seansı var mı? İşte detaylar!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER PSİKOLOG SATILIYOR İDDİASI
Twitter'da bir kullanıcı, BİM'e psikolog geliyormuş metniyle 9-12 Ağustos tarihleri arasında BİM'de psikolog hizmetinin geleceğini duyurdu. Bunu duyan birçok vatandaş, hizmetten yararlanmak için Google'da BİM psikolog gerçek mi şaka mı sorusunu yöneltti.
BİM PSİKOLOG GERÇEK Mİ, ŞAKA MI?
Bir Twitter hesabı, dün akşam BİM aktüel ürün kataloğunda seansı 199,99 TL'ye psikolog satıldığını duyurdu. Bunu gören vatandaşlar, hem olayı dalgaya aldı hem de hizmetten yararlanmak istediler. Bim Aktüel Afişler 9 – 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında psikolog hizmeti satıldığına dair bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Gerçek afişe bakıldığında görselde FAKİR erkek bakım seti bulunuyor. Set, 449 TL'ye satılmakta.