BİM Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası - BİM Çağrı Merkezine Nasıl Bağlanılır?

1995 yılında kurulmasından bu yana hızlı bir büyüme gösteren BİM, bugün 11.000'den fazla mağazasıyla Türkiye'nin en yaygın süpermarket zinciri haline gelmiştir. Ürünlerini düşük kar marjıyla satarak müşterilerine en uygun fiyatları sunmayı hedeflemektedir. BİM müşteri hizmetleri telefon numarası nedir, BİM çağrı merkezine nasıl bağlanılır ve müşteri hizmetlerine direkt bağlanma nasıl sağlanır merak edilen başlıklardandır.

BİM Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir?

BİM müşteri hizmetlerinin güncel olarak halka açık bir telefon numarası bulunmamaktadır.

BİM Müşteri Hizmetlerine Nasıl Ulaşılır?

BİM'in resmi internet sitesi üzerinden de müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Bunu yapmak için:

https://www.bim.com.tr/ adresine gidin.

"İletişim" sekmesine tıklayın.

Açılan sayfada "Müşteri Hizmetleri Formu"nu bulun.

Sorununuzu veya sorunuzu açıklayan bir mesaj yazın.

İletişim bilgilerinizi girin ve "Gönder" butonuna tıklayın.

BİM müşteri hizmetlerine e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. Bunu yapmak için:

https://www.bim.com.tr/ adresine gidin.

"İletişim" sekmesine tıklayın.

Açılan sayfada "Müşteri Hizmetleri"ne tıklayın.

E-posta adresinizi ve mesajınızı yazın.

"Gönder" butonuna tıklayın.

BİM, Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında da aktif olarak yer almaktadır. Bu platformlar üzerinden BİM'e mesaj göndererek veya yorum yaparak müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir BİM mağazasına giderek de müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Mağaza personelinden yardım alabilir veya şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

Ayrıca BİM müşteri hizmetleri 0850 254 4444 numarasıyla mağaza, şikayet, personel, ürün, tüketici hakları vb. konularda telefonla destek sunmaktadır.