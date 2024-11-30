Bin 60 kişinin hayatını kaybettiği mahalle yeniden ayağa kalkıyor

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinde en çok yıkımın ve can kaybının yaşandığı ilçelerden biri olan Hatay'ın Defne ilçesinin mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, ihya ve yeniden imar çalışmaları sürüyor. Yeniden imar edilen, mahallelerden biri de Elektrik Mahallesi. Depremden önce 6 bin nüfusa sahip olan mahalle, depremde yerle bir olurken, bin 60 kişide hayatını kaybetti.

HERKES GİTTİ O MAHALLESİNİ TERK ETMEDİ

Yaşanan felaketten sağ kurtulan mahalleli, barınma ihtiyacını karşılamak için ya il dışına gitti, yada kırsal alanlara yerleşti. Herkesin terk etmek zorunda kaldığı mahallede bir tek mahalle muhtarı Nihat Derviş kaldı.

O karanlık gecenin ardından mahallesini bir gün bile terk etmeyen Derviş, o karanlık geceyi ve sonraki süreci gözleri dolarak anlattı. Depremde mahallede bulunan konutların ya yıkıldığını yada ağır hasar aldığını belirten Derviş, "Çok büyük bir felaket yaşadık. İnsanlarımızın çığlıkları hala kulağımda çınlıyor. Çok büyük bir kayıp yaşadık. İnsanlarımız canlarını, evlerini, arabalarını kısacası neleri varsa kaybetti." dedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI 21 GÜNDE TAMAMLANDI

Mahallede yapılan arama kurtarma çalışmalarında ekiplere rehberlik yapan Derviş, "O manzaralar hala gözümün önünden gitmiyor. Arama kurtarma çalışmaları mahallemizde 21 günde tamamlandı. Bin 60 canımızı toprağa erdik. Depremden sağ kurtulanlarda ya şehir dışına gitti, yada kırsala yerleşti. Konteyner kentlerin kurulmasının ardından geri dönenler oldu. Onlarda şu anda konteyner kentlerde yaşıyorlar."

DEVLETİMİZ EL ATTI

"Tamamen yıkılan mahallemize devletimiz sahip çıktı. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından bakanlığımız tarafından rezerv alan ilan edilen mahallemizde yeniden imar çalışmaları başladı. Çalışmalar beklediğimden de hızlı ilerliyor. Mahallemizde bin 482 konuk yapılacak. Toplam 750 işçi gece gündüz demeden çalışıyor. Şu anda mahallemize yapılması planlanan 63 binadan 40'nın kaba inşaatı bitti. İnce işleri yapılan binalarımızda var. Ocak, Şubat gibi bütün binalarımızın kaba inşaatlarının bitmesini bekliyoruz. Çok kısa sürede mahallemiz yeniden ayağa kalktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.