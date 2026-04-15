Bin araçlık vurgun çetesi çökertildi

Türkiye genelinde 2020 yılından bu yana faaliyet gösteren ve vatandaşları sahte çeklerle dolandıran nitelikli suç örgütü, emniyetin titiz takibiyle deşifre edildi. Örgütün binlerce otomobil sahiplerini hedef alan 7 aşamalı çok katmanlı bir yapı kurduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyar liralık dolandırıcılıkla ilgili İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında örgüt liderleri Eren Pehlivan, Metin Pehlivan ve Cihan Baysılan'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında 145 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Örgütün, acil satılık veya ağır hasarlı araçları tarayarak mağdurları belirlediği yüzde 30'u nakit, geri kalanı için ise sahte veya ikiz çek verdiği belirtildi.
YANCILAR DEVREDE
Fiziki süreçte örgütün kasası Cihan Baysılan finansı yönetirken, sahte çekler 'imzacı' denilen üyelerce noter huzurunda mağdurlara teslim edildi. Satışın hemen ardından araç, iz kaybettirmek amacıyla örgüt içindeki 'yancılara' devredildi. Son aşamada ise düşük bedelle kapatılan araçlar, ticaret merkezlerinde hızla elden çıkarılarak paraya dönüştürüldü. Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise 'suçun mirası' oldu. Örgüt lideri Eren Pehlivan'ın babası Metin Pehlivan'ın, suç dünyasında tanınan bir isim olduğu ve dikkat çekmemek için operasyonel liderliği oğluna devrettiği saptandı.