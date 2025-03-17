Bin lira için gençliği gitti

Gaziantep'te Mehmet Bulut (17) ile arkadaşı A.D. (19) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar arasındaki tartışma sona ererken, A.D. gece Bulut'u arayarak borcunu ödemek istediğini söyledi. Bir bir araya gelen ikili arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.D. bıçakla Mehmet Bulut'u ağır yaraladı.Hastaneye kaldırılan Bulut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan A.D., gözaltına alındı. A.D'nin polise verdiği ifadede Mehmet Bulut ile 1000 lira için tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Öte yandan İstanbul Bağcılar'da da 16 yaşındaki M.B.T., 13 yaşındaki A.A.A tarafından bıçaklanarak öldürüldü.