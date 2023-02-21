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Giriş Tarihi: 21.2.2023 11:41 Son Güncelleme: 21.2.2023 11:53

Dengbej Mehmet Tanrıverdi ve ailesi depremde öldü! Bin yıllık geleneği yaşatıyordu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Kültürel Miras Taşıyıcı’ olan 77 yaşındaki dengbej Mehmet Tanrıverdi ile ailesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde Yenişehir ilçesinde yıkılan Diyar-Galeria sitesinde hayatını kaybetti.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Dengbej Mehmet Tanrıverdi ve ailesi depremde öldü! Bin yıllık geleneği yaşatıyordu...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Yenişehir ilçesinde yıkılan Diyar-Galeria sitesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Kültürel Miras Taşıyıcı' olan 77 yaşındaki dengbej Mehmet Tanrıverdi ile ailesi hayatını kaybetti. Market ve spor salonu tarafından kolonları kesildiği iddia edilen Diyar-Galeria sitesinde hayatını kaybeden Tanrıverdi, bin yıllık gelenek olan dengbej kültürünü yaşatıyordu. Bu geleneği gelecek nesillere taşınması için Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve 'Sanatçı Tanıtım Kartı' verilen Mehmet Tanrıverdi, eşi Servet ve çocukları Neriman, Ayfer ile Yunus Tanrıverdi toprağa verilirken, kentte büyük bir üzüntüye yol açtı.

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Dengbej Mehmet Tanrıverdi ve ailesi depremde öldü! Bin yıllık geleneği yaşatıyordu...
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