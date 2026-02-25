Binadan demir çalan hırsızı bir yumrukla öldürdü

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Konya'da 13 Şubat akşamı Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde kendisine ait inşaattan el arabasıyla hırsızlık yapıldığını gören Bayram Yürekli, hırsızın peşinden koştu. Yürekli, el arabasıyla yakaladığı Ramazan Özgilik'e yumruk attı. Yere düşün Özgilik kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra öldü. Gözaltına alınan Yürekli ise tutuklandı. Tutuklanan Yürekli ifadesinde, "Şahsa korkutmak amacıyla bir kez yumruk attım, yere düştü. 112'yi aradım. Demirlerin piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL civarında. Kasti bir niyetim yoktu" dedi.