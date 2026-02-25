Haberler Yaşam Haberleri Binadan demir çalan hırsızı bir yumrukla öldürdü
Giriş Tarihi: 25.02.2026

TOLGA YANIK
Konya'da 13 Şubat akşamı Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde kendisine ait inşaattan el arabasıyla hırsızlık yapıldığını gören Bayram Yürekli, hırsızın peşinden koştu. Yürekli, el arabasıyla yakaladığı Ramazan Özgilik'e yumruk attı. Yere düşün Özgilik kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra öldü. Gözaltına alınan Yürekli ise tutuklandı. Tutuklanan Yürekli ifadesinde, "Şahsa korkutmak amacıyla bir kez yumruk attım, yere düştü. 112'yi aradım. Demirlerin piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL civarında. Kasti bir niyetim yoktu" dedi.

