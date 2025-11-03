Haberler Yaşam Haberleri Binanın bodrum katında elektrik tesisatından çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 3.11.2025 12:22

Binanın bodrum katında elektrik tesisatından çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı

İstanbul Beyoğlu’ndaki iki katlı binanın bodrum katında elektrik tesisatında çıkan yangın sonucu 4 kişi mahsur kaldı. Beyoğlu'nda yangın çıkan 2 katlı binanın bodrum katında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Binanın bodrum katında elektrik tesisatından çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kireçhane Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında ilk belirlemelere göre elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kısa sürede binayı sararken, üst katlarda oturan 4 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, 1 kişi hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Binanın bodrum katında elektrik tesisatından çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz