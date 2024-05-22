Haberler Yaşam Haberleri Bindiği taksinin şoförünü 20 yerinden bıçaklamıştı! O cani kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 22.5.2024 00:22 Son Güncelleme: 22.5.2024 01:07

Bindiği taksinin şoförünü 20 yerinden bıçaklamıştı! O cani kıskıvrak yakalandı

Bursa’da bindiği taksinin sürücüsü 30 yaşındaki Yunus Yüksel, ara sokakta 20 yerinden bıçaklayarak ölüme terk edip kaçan 19 yaşındaki T.S, Bursa İl Jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bindiği taksinin şoförünü 20 yerinden bıçaklamıştı! O cani kıskıvrak yakalandı

Mudanya ilçesinde 16 T 4225 plakalı ticari aracıyla taksicilik yapan Yunus Yüksel, 1'i kadın 2 yolcuyu aracına aldı. Yolcuların Eskişehir'e gitmek istemesi üzerine yola çıkan Yüksel, Bursa'ya 150 kilometre mesafedeki Eskişehir'e gidip aynı yolcularla geri dönmüştü. 2 kişiyi yeniden Mudanya ilçesine getiren Yunus Yüksel, kırsal Çepni mahallesi yakınlarına geldiğinde araçtaki erkek yolcu T.S tarafından sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 20 kez bıçaklanmıştı. Talihsiz taksici ağır yaralanırken, T.S. ve yanındaki kadın şüpheli, kanlar içindeki taksiyi ölüme terk edip olay yerinden kaçmıştı.

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Tesadüfen taksinin bulunduğu ara sokaktan geçen bazı vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus Yüksel, Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakıma alınan genç taksicinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, genç taksicinin 20 gün önce baba olduğu öğrenilmişti. Olay yerinden kaçan şüphelilerden T.S, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu ile Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Bindiği taksinin şoförünü 20 yerinden bıçaklamıştı! O cani kıskıvrak yakalandı
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