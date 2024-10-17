Bingöl Diyarbakır Arası Kaç Km? Diyarbakır Bingöl Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bingöl ve Diyarbakır, Türkiye'nin doğusunda yer alan ve zengin tarihleri ile dikkat çeken iki önemli turistik şehirdir. Bingöl, Yüzen Adalar ile Kös Kaplıcaları, Diyarbakır ise Surları, Ulu Camii ve Dicle Köprüsü gibi tarihi yapıları ile öne çıkmaktadır. Her iki şehir de ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatabilir. Bunun için ilk olarak, Bingöl Diyarbakır arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi sorulara yanıt aranmalıdır.

Bingöl Diyarbakır Arası Kaç Km?

Şahsi araçlarıyla yolculuğa çıkacak kişiler için seyahatin ne kadar süreceği ve aradaki mesafenin ne kadar olduğu bir merak konusudur. Bingöl ile Diyarbakır arasındaki mesafe, yaklaşık 151 kilometredir ve bu yolculuk arabayla ortalama 2 saat 29 dakika kadardır. Yolculuk boyunca D-950 ve E99 karayolları kullanılarak rahat bir şekilde seyahat edilebilir. Otobüsle seyahat etmek de mümkündür ve yaklaşık 2 saat 40 dakika sürmektedir. İki şehir arasındaki yolların trafik durumu yoğun değildir. Yol üzerindeki dinlenme tesisleri ve çeşitli duraklar ise yolcuların ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanır. Genel olarak, Bingöl ve Diyarbakır arasındaki yolculuk, hem kısa hem de konforludur.

Bingöl - Diyarbakır Otobüs Kaç Saat?

Bingöl'den Diyarbakır'a otobüs yolculuğu, ortalama olarak 2 saat 19 dakika ile 3 saat 46 dakika arasında sürmektedir. Bu süre, seçilen otobüs firmasına ve sefer saatine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bingöl Otogarı'ndan hareket eden otobüsler, Diyarbakır Otogarı'na ulaşır ve bu süreçte yolcular konforlu bir seyahatin keyfini çıkarabilir. Özellikle Öz Bingöl Turizm ve Muş Murat Turizm gibi firmalar, bu güzergâhta sıkça tercih edilen turizm firmaları olarak öne çıkmaktadır. Bingöl ile Diyarbakır arasında direkt uçuş bulunmamaktadır. Öte yandan, bu iki şehir arasındaki uçuşlar aktarmalı olarak yapılmaktadır. Bu aktarmalar, İstanbul veya Ankara üzerinden gerçekleşmektedir. Bu nedenle, Bingöl'den Diyarbakır'a uçakla seyahat etmek isteyen yolcuların, aktarma sürelerini de göz önünde bulundurmaları ve buna göre plan yapmaları gerekmektedir.