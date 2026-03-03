Haberler Yaşam Haberleri Bingöl-Diyarbakır yolunda kaza: Otomobil istinat duvarına çarptı! 2'si ağır, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 3.03.2026 16:08

Bingöl-Diyarbakır yolunda kaza: Otomobil istinat duvarına çarptı! 2'si ağır, 5 yaralı

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda otomobil istinat duvarına çarparak devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Bingöl-Diyarbakır yolunda kaza: Otomobil istinat duvarına çarptı! 2’si ağır, 5 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Diyarbakır kara yolu üzerinde meydana geldi. Bingöl yönüne giden otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp, devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl-Diyarbakır yolunda kaza: Otomobil istinat duvarına çarptı! 2'si ağır, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz