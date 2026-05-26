Bingöl’de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Bingöl bayram namaz saati

Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:03

Bingöl'de Kurban Bayramı coşkusu ve heyecanı yaşanırken, vatandaşlar "Bingöl'de bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?" sorusunu merakla araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanan il il bayram namazı vakitleri ile tüm detaylar netleşti. Böylece ibadetini yerine getirecek Müslümanlar için detaylar ön plana çıktı.

İslam alemi için en önemli zamanlardan birisi olan Kurban Bayramı ile namaz vakitleri ön plana çıktı. Diyanet tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda Bingöl için bayram namaz saati netleşti. Böylece vatandaşların planları ve hazırlıkları şekillendi.

BİNGÖL'DE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler ve namaz vakitleri takvimine göre, Bingöl'de 2026 Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs Çarşamba günü ve 05:31 saatinde kılınacak.



BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.



BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Yılda iki kez eda edilen bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle tekbir getirilerek kılınır. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından imamla birlikte üç defa zait (ilave) tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunmasının ardından rükûya gitmeden önce yine üç zait tekbir alınarak ibadet tamamlanır ve ardından hutbe dinlenir.

