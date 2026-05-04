Bingöl’de ekmek almaya çıktı, bir daha dönmedi

Edinilen bilgilere göre olay, Solhan ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Keskin'in, evinden tavuklara ekmek almak için çıktığı ve ardından ağabeyinin evine doğru gittiği öğrenildi. En son bu bölgede görülen Keskin, o saatten sonra ortadan kayboldu. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte arama çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri ve vatandaşların da katılımıyla sürdürülen çalışmalarda, kayıp şahsı bulmak için geniş bir alanda arama yapılıyor. Öte yandan, arama faaliyetleri sırasında dere kenarında Keskin'e ait olduğu değerlendirilen mont ve cep telefonu bulundu. Bu gelişme üzerine ekipler çalışmalarını söz konusu bölgede yoğunlaştırdı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtirken, kayıp öğretmenin bulunması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

