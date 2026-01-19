Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'de feci kaza! 3 araç birbirine girdi: 10 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 19.01.2026 21:47 Son Güncelleme: 19.01.2026 21:52

Bingöl'de feci kaza! 3 araç birbirine girdi: 10 kişi yaralandı

Bingöl'de 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

AA
Bingöl’de feci kaza! 3 araç birbirine girdi: 10 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Bingöl'de M.Ç. idaresindeki 12 D 4001 plakalı minibüs, Kaleönü Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen R.O. yönetimindeki 27 ABU 159 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs C.D. idaresindeki 42 ANH 563 plakalı minibüsle çarpıştı.

10 YOLCU YARALANDI

Kazada, 12 D 4001 plakalı minibüsteki bulunan 10 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl'de feci kaza! 3 araç birbirine girdi: 10 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz