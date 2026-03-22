Bingöl'de feci kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Giriş Tarihi: 22.03.2026 16:48 Son Güncelleme: 22.03.2026 16:59

Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA
Bingöl'de sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 38 GG 275 plakalı hafif ticari araç ile 44 AFT 124 plakalı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolu Yüzen Adalar Kavşağı'nda çarpıştı.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçlardaki 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Sağlık, jandarma ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hafif ticari araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.

YARALILARDAN BİRİNİN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

