Bingöl’de kamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı: Kazada 2 kişi yaralandı!

Giriş Tarihi: 21.10.2025 09:52

Bingöl'de saman yüklü kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Korkutan kaza, Bingöl-Muş karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl yönünden Muş istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, Kervansaray mevkiinde tali yoldan çıkan saman yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

