Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'de kayıp emekli öğretmen Kutbettin Keskin'den acı haber!
Giriş Tarihi: 7.05.2026 11:45

Bingöl'de kayıp emekli öğretmen Kutbettin Keskin'den acı haber!

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 1 Mayıs'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin'den acı haber geldi. AFAD ve jandarma ekiplerinin 5 gündür sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda, 46 yaşındaki Keskin'in cansız bedeni Haçapur Deresi'nde bulundu. Keskin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

AA
Bingöl’de kayıp emekli öğretmen Kutbettin Keskin’den acı haber!
  • ABONE OL
Yeşilova Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen Kutbettin Keskin'in (46) bulunması için başlatılan arama çalışmaları, 5. gününde Haçapur Deresi'nde AFAD dalgıçları, jandarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla sürdürüldü. Ekipler, Keskin'in cenazesine Haçapur Deresi'nin Dilektepe köyü mevkisinde ulaştı. Keskin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna gönderilecek.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BİNGÖL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl'de kayıp emekli öğretmen Kutbettin Keskin'den acı haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA