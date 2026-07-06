Bingöl’de kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü F.D. ve araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.