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Giriş Tarihi: 6.07.2026 21:11 Son Güncelleme: 6.07.2026 21:19

Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Bingöl’de kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı
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Bingöl'deki kaza, akşam saatlerinde Yayladere ilçesine bağlı Akçadamlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. F.D. yönetimindeki 12 AAE 897 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü F.D. ve araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BİNGÖL #AFAD #UMKE

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Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı
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