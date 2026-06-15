Bingöl’de Nehre düşen kişi kayboldu: Arama çalışmaları genişletildi

Olay, dün akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi. Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen Vedat Karabulut, serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra çayda akıntıya kapılan Karabulut, kısa sürede gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vedat Karabulut'un bulunması için yürütülen arama çalışmalarına Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de destek veriyor. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının geniş bir ekip tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

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