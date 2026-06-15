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Giriş Tarihi: 15.06.2026 12:09

Bingöl’de Nehre düşen kişi kayboldu: Arama çalışmaları genişletildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde Sarım Çayı’na düşerek akıntıya kapılan bir kişi kayboldu. Kayıp şahsı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları genişletilerek sürdürülüyor.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de Nehre düşen kişi kayboldu: Arama çalışmaları genişletildi
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Olay, dün akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi. Diyarbakır'dan arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen Vedat Karabulut, serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra çayda akıntıya kapılan Karabulut, kısa sürede gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vedat Karabulut'un bulunması için yürütülen arama çalışmalarına Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de destek veriyor. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının geniş bir ekip tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

#BİNGÖL

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Bingöl’de Nehre düşen kişi kayboldu: Arama çalışmaları genişletildi
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