Haberler Yaşam Haberleri Bingöl’de peş peşe trafik kazaları: 6 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 26.05.2026 18:11

Bingöl’de peş peşe trafik kazaları: 6 kişi yaralandı!

Bingöl'de 3 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 6 kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Bingöl’de peş peşe trafik kazaları: 6 kişi yaralandı!
  • ABONE OL

İlk kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Bingöl-Erzurum karayolunda meydana geldi.

Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Üçüncü kaza da Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#BİNGÖL #ERZURUM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bingöl’de peş peşe trafik kazaları: 6 kişi yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA