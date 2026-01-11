Haberler Yaşam Haberleri Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Bingöl’de kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2026 12:03

Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Bingöl’de eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, Bingöl’de yarın okullar tatil mi sorusuyla 12 Ocak Pazartesi günü için Valilik’ten gelecek açıklamaya odaklandı.

Yurt genelinde devam eden olumsuz hava şartları, okulların durumu konusunda belirsizlik oluşturdu. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü kar tatili kararı alınıp alınmayacağı araştırılırken, öğrenciler ve veliler Valilik tarafından yapılacak açıklamalara odaklandı. Peki, Bingöl'de yarın okullar tatil mi?

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Bingöl de yer alıyor.

DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

