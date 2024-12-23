Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Valilik, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitim gören öğrenciler için bu kararı aldığını belirtti.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerimiz ile Sancak Beldesi ve Merkez Sudüğünü Köyünde taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 23.12.2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adı geçen ilçelerimiz, Sancak Beldesi ve Merkez Sudüğünü Köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.