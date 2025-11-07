Binlerce kaçak oyuncakta kanserojen madde çıktı

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Fatih İlçesi'nde bir depoda gümrük kaçağı oyuncakların depolandığı ve satışa hazırlandığı tespit edildi. Adrese baskın yapıldı. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 125 bin 875 adet gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi.

Oyuncaklar test için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi. Oyuncaklarda insan sağlığına zararlı Birinci Derece Kanserojen madde tespit edildi. Ele geçirilen kaçak oyuncaklar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.