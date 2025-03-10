Binlerce kaçak ürün ele geçirdiler… 53 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; il genelinde "Kaçakçılık" operasyonu düzenledi. 221 adres, iş yeri ve araçta detaylı arama yapıldı. 10 bin 578 elektronik sigara, bin 551 paket elektronik sigara tütünü, 296 elektronik sigara likidi, farklı markalara ait 12 bin kaçak sigara, 41 bin 478 dolu makaron, 49 bin 825 boş makaron, 281 kilo 340 gram kaçak açık tütün, paketlenmiş 196 kaçak tütün, iki bin 380 kaçak dal puro, bin 190 kaçak sigara sarma kağıdı, 449 paket kaçak nargile tütünü, 228 kaçak sigara filtresi ve 73 hap ele geçirildi. 53 şüpheli "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.