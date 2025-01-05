Binlerce kişi Sarıkamış Şehitleri için yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında, binlerce kişi sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalı anma yürüyüşüne katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, dondurucu soğukta birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Şehitler anısına düzenlenen etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars Valisi Ziya Polat ve çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve vatandaş katıldı.

VATAN SEVGİSİ BİZİ ISITIYOR

Yürüyüş, Allahuekber ve Soğanlı Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilerek başladı. Katılımcılar, 4,5 kilometrelik zorlu parkuru tekbirler eşliğinde yürüyerek Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na ulaştı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşte, Kızılay çadırlarında sıcak çorba ve çay ikramı yapıldı. Yürüyüş boyunca UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulundu.

Etkinlikte duygularını paylaşan katılımcılardan Mecit Birsen, "Bu topraklarda donarak şehit olan askerlerimizi anarken bizi ısıtan, aynı vatan sevgisi. Bugün burada onların izinden yürüyoruz" dedi.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilen program, dualar ve "Ruhun Şad Olsun" yazısının ateşe verilmesiyle son buldu.