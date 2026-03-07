Binlerce kişiyi yapay zekâyla dolandırdı

Sosyal medya platformu X'te Elveda Özen adıyla hesap açan bir kişi, 3. evre mide kanseri olduğunu iddia etti. Oğlu için hayata tutunmaya çalıştığını öne süren Elveda Özen, iftarda son kalan bir paket makarnayı yediklerini, sahur için ise sudan başka bir şey olmadığını yazarak, boş bir buzdolabı fotoğrafını paylaştı. Duygusal ifadeler kullanan Elveda Özen, IBAN'ını verip, destek istedi. Paylaşımı görünce büyük üzüntü yaşayan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Elveda Özen'e para gönderdi. Bir milyona yakın görüntüleme alan paylaşım ile yüzlerce kişiden yardım toplayan dolandırıcı bağış yapanlara "Allah razı olsun, Allah birinizi bin yapsın" diyerek teşekkür etti.
Bilişim uzmanlarının yaptığı incelemede ise paylaşılan fotoğrafların yapay zekâ ile üretildiği belirlendi. Bir görselde 3 sandalye üst üste konmuş gibi ama 6 ayak olması gibi tutarsızlıklar, dolandırıcılığı ele verdi. Paylaşımlarda yer alan mutfak ve çocuk fotoğraflarının da sürekli değiştirildiği belirlendi. Ayrıca Özen'in 9 ayrı hesap kullandığı, bu hesapların kimisinde lenf kanseri olduğunu, kimisinde eşinin kendisini terk ettiğini, eşinin hapiste olduğunu öne sürüp yardım topladığı anlaşıldı. Dolandırıcılık ortaya çıkınca Özen'e tepkiler çığ gibi büyüdü. İstanbul polisi, Özen hakkında soruşturma başlattı. Özen'e ait hesaplar inceleme altına alınırken, ne kadar para dolandırdığı ise soruşturma sonunda netlik kazanacak.