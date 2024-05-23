Ruh hastalıkları ruh sağlığımızı bozan ve işlevselliğimizi önemli ölçüde etkileyen durumlardır. Dünyada en yaygın sağlık sorunlarından biridir ve her yaştan insanı etkileyebilir. Ruh hastalıklarının birçok farklı türü vardır ve her birinin kendine özgü semptomları ve tedavileri bulunmaktadır. Bipolar bozukluğun da kendi içinde farklı türleri vardır. Bipolar ne demek, bipolar bozukluk nedir, nasıl anlaşılır gibi konular dikkat çekmektedir.

Bipolar Ne Demek?

Bipolar, kelimenin kökenine bakıldığında, "iki" ve "kutup" anlamlarını taşıyan Latince kelimelerden türemiştir. Bu bağlamda, "iki uçlu" veya "zıt kutuplar" anlamına gelir. Bipolar bozukluk ise kişinin ruh halinin aşırı iniş çıkışlar yaşadığı bir ruhsal bozukluktur. Bu iniş çıkışlar, mani ve depresyon olarak adlandırılan iki uç nokta arasında gerçekleşir.

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar bozukluk, kişinin ruh halinin mani ve depresyon arasında aşırı dalgalanmalar ile karakterize bir ruhsal bozukluktur. Bu dalgalanmalar, kişinin düşüncelerini, duygularını, davranışlarını ve enerji seviyelerini etkileyebilir ve günlük yaşamında, ilişkilerinde ve işlevselliğinde önemli zorluklara yol açabilir.

Mani Dönemi Belirtileri:

Aşırı coşku ve neşe, ajite davranışlar

Az uyku ihtiyacı

Hızlı ve yüksek sesle konuşma

Düşüncelerin hızlı akması, düşünce uçuşması

Dikkat dağınıklığı

Risk alma davranışlarında artış

Kendini büyük, önemli hissetme veya büyüklük sanrıları

Depresyon Dönemi Belirtileri:

Üzüntü ve umutsuzluk

Yorgunluk ve enerji eksikliği

Uyku problemleri

İştah değişiklikleri

Konsantrasyon zorluğu

Suçluluk ve değersizlik duyguları

Ölüm ve intihar düşünceleri

Bipolar Bozukluğun Türleri

1) Bipolar 1: En az bir manik veya karma dönem gereklidir. Manik dönemler şiddetlidir, genellikle hastane yatışı gerektirir ve psikotik belirtiler (halüsinasyonlar, hezeyanlar) görülebilir. Majör depresif dönemler görülebilir veya görülmeyebilir. Manik ve depresif dönemler arasında ani geçişler görülebilir. Mani dönemleri daha belirgindir ve hastanın işlevini önemli ölçüde bozabilir.

2) Bipolar 2: Hipomani dönemi görülür, mani kadar şiddetli değildir ve genellikle hastane yatışı gerektirmez. Psikotik belirtiler nadirdir. En az bir majör depresif dönem gereklidir. Depresif dönemler bipolar 1'dekilere göre daha uzun ve daha sık görülebilir. Depresif dönemler daha ön plandadır. Hipomani dönemleri her zaman dikkat çekmeyebilir ve tanıda gecikmelere neden olabilir. (Hipomani: Heyecan, enerji ve coşku artışı, az uyku ihtiyacı, konuşkanlık, dikkat dağınıklığı, risk alma davranışı gibi belirtiler içerir.)

3) Siklotimik Bozukluk: Hafif mani ve hafif depresyon atakları arasında gidip gelen bir türdür. Siklotimik bozukluk, en az iki yıl boyunca hipomani ve majör depresyon kriterlerini karşılamayan nöbetler halinde duygudurum dalgalanmaları ile karakterize bir ruh hali bozukluğudur. Siklotimik bozukluk yaşayan kişiler, normal duygudurum dönemleri de yaşayabilirler. Bu dönemler kısa ve nadirdir.

Bipolar Bozukluğun Bir Türü Olan Siklotimik Bozukluğun Belirtileri

Duygudurumda ani ve sık değişiklikler

Hipomani ve hafif depresyon nöbetleri

En az iki yıl boyunca devam eden semptomlar

Normal duygudurum dönemleri (kısa ve nadir)

Enerji seviyesinde, uyku düzeninde, iştahta ve konsantrasyonda dalgalanmalar

Sinirlilik, huzursuzluk ve kaygı

Düşük özgüven ve benlik saygısı

Sosyal ilişkilerde zorluklar

Bipolar Bozukluk Nasıl Anlaşılır?

Bipolar bozukluk, kişinin ruh halinin aşırı dalgalanmalarla seyrettiği bir ruhsal bozukluktur. Bu dalgalanmalar, manik ve depresif olmak üzere iki uç arasında gerçekleşir. Manik dönemde kişi aşırı coşkulu, enerjik ve heyecanlıyken, depresif dönemde ise üzgün, umutsuz ve bitkin hisseder. Bipolar bozukluk, kişinin iş, aile ve sosyal hayatını olumsuz etkileyebilen ciddi bir hastalıktır. Bipolar bozukluk, bir psikiyatrist tarafından klinik görüşme ve değerlendirmeler yoluyla teşhis edilir. Doktor, semptomlarınızın geçmişini, aile geçmişinizi ve diğer tıbbi durumlarınızı göz önünde bulunduracaktır. Tanı koymak için kan testleri de gerekebilir.

Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Bipolar bozukluk şüphesi yaşıyorsanız bir psikiyatriste ya da bir klinik psikoloğa danışmanız önemlidir.