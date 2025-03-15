Bir aile yok oldu

Malatya'da Murat Menteş yönetimindeki 44 EM 449 plakalı otomobil, Ö.F.E. yönetimindeki 23 FT 426 plakayı TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki Emin Menteş (70), eşi Saadet Menteş (67) ve çocukları Murat Menteş (46) yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde TIR, kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada TIR sürücüsü ile TIR'da yolculuk eden bir kişi yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi. Kazada 1 kişi öldü. Nevşehir'de de kırmızı ışıkta durmayan M.E.A. yönetimindeki otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü 15 yaşındaki Yüksel Deniz Erbay hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.