Bir aile yok oldu

Uşak'ta zincirleme kazada hayatını kaybeden Kütahyalı Avukat Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35) ve kızları Selin (1) ile Nil Özlüer (6), Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi. Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği TIR, karşı şeride geçerek aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 7 araca çarptı.

34 KİŞİ YARALANDI

İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybedenlerin 43 AV 545 plakalı cipte bulunan sürücü Mustafa Özlüer ve araçta bulunan eşi Tuğba Özlüer (35) ile kızları Selin Özlüer (1) ve Nil Özlüer (6) olduğu belirlendi. Kütahya Barosu'na kayıtlı avukat olduğu öğrenilen Mustafa Özlüer, eşi ve iki çocuğunun acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kütahya Barosu tarafından yapılan açıklamada, "Baromuz Simav ilçesi avukatlarından Avukat Mustafa Özlüer, eşi Tuğba Özlüer ve çocukları Selin ve Nil Özlüer'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Özlüer ailesine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Özlüer ailesinin cenazeleri ikindi namazını müteakip Simav ilçesinde toprağa verildi.