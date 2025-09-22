‘Bir Anadolu Şenliği’ son durağı olan Bitlis’te başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin son durağı Bitlis oldu. Mevlana Parkı'nda gerçekleştirilen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 23 yıldır Cumhurbaşkanının maziden atiye düsturuyla kültürde, sanatta, bilimde, teknolojide, ilimde, irfanda, her alanda büyük tekamülleri gelişmesi için devrim niteliğinde çalışmalar yaparak büyük bir gelişim sağladığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Çam, Bugünde burada "Bir Anadolu Şenliği"nin açılışını gerçekleştireceklerini anlatarak, Çam, şunları söyledi: "5 ilimizde bu çalışmayı yaptık. Bu yıl için buradaki etkinliğimiz son açılışımız olacak. Önümüzdeki yıl daha geniş ve sayıları da artacak şekilde bu çalışmalara artırarak devam edeceğiz. Bakanlık olarak, valiliğimiz ve yerel bütün unsurlarla yaptığımız bu çalışmalarla gelecek nesiller geçmişten gelen bütün birikimlerimizi başarılı ve güçlü şekilde tekrar geliştirerek yaşatacaklar ve diğer nesillere aktaracaklar. Sanat ve kültür sadece yaşatmak için değil, aynı zamanda bir mesaj vermek ve rekabette üstünlüğü oluşturmak için de vardır. Eğer sanatta, kültürde gereken adımları atmazsanız, eserlerinizi, birikimlerinizi doğru şekilde sunmazsanız, cazibe oluşturmazsanız başkaları gelir alanlarınıza ve mekanlarınıza o alanda üstünlük kurmaya çalışır. Bütün birikimlerimizi açığa çıkartmaya çalışan bir bakanlık olarak bu şenliği başlatan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüz ile büyük çalışma içindeyiz." Bu çalışmaların deneyimlendikçe, geliştikçe ve zaman geçtikçe çok daha farklı bir noktaya geleceğini vurgulayan Çam, bu etkinliklerin turizm faaliyetlerine, bölgenin ekonomisine, kalkınmasına ve ticari havzanın büyümesine önemli katkılar sağlayacağını aktardı.

Anadolu'nun en güzel diyarından bir yer olan, güzel mekanları ve ziyaret noktaları bulunan bu alanın en güzel şekilde tanıtılması ve anlatılması gerektiğini belirten Çam, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu noktada bizlere de özel gayret ve çaba gerektiriyor. Bizlerin de bu manada sahip çıkması, destek vermesi, devletimizle, milletimizle, kamu kurumlarıyla, özel kurumlarıyla sahip çıkması çok önemli. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Geliştirme Tanıtım Ajansı ile bütün dünyaya destek noktaları oluşturacak şekilde her yıl buradaki faaliyetlerin küresel anlamda da tanıtılmasına katkı sağlayacağız. Uluslararası ziyaretçiler, gezginler ajandalarını ilave ederken artık diyecekler ki şu ilimizde şu şenlik var, bu festival var, bu çalışma var. Ona göre seyahatlerimizi ve uçak planlarımızı yapalım şeklinde yaklaşacaklar. Buna göre yatırımlar alınması beklenecek. Çok daha güzel farklı açılımlar olacak."

2019 yılında Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'u da yad eden Çam, Dursun'un Dicle'nin, Fırat'ın, Kızılırmak'ın Tuna'nın, boğazın çocuklarını, kuzularını birbiriyle buluşturup, kaynaştırıp bütün dünyaya etkin bir nesil oluşturma çabasıyla ömrünü geçirdiğini kaydetti.

Çam, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimizin, devletimizin erkanın yapmış olduğu çalışmalar, milletimizin katkıları, parlamentomuz, siyasilerimiz, geçmişten gelen zorlukları, sıkıntıları, görünen görünmeyen bütün tehlikeleri ve tehditleri kaldırıp artık barışın, huzurun, mutluluğun, ekonominin, kalkınmanın öncelendiği bir mücadelenin devam etmesinin arzusunun yansıması olarak görüyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Halkımızın dolu dolu geçecek etkinliklerden istifade etmelerini, civar illerimizden ve ülkelerden geleceklerin de bu ziyarette güzel bir zaman geçirmelerini diliyorum." diye konuştu. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise Kültür ve Turizm Bakanlığının birçok ilde düzenlediği Kültür Yolu Festivallerinin bir benzeri olarak "Bir Anadolu Şenliği"nin kadim şehir Bitlis'te gerçekleştirildiğini belirtti.

Bitlis'in bu şenliğin düzenlendiği 5 il arasında yer aldığını bildiren Karakaya, şöyle konuştu: "Adeta finalli ilimizde gerçekleştirilecek Bir Anadolu Şenliği'nin ilimize, vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu şenlik kapsamında konserlerden tutun tiyatrolara kadar birçok kültürel sanatsal etkinlikleri Bitlis hemşerilerimizle ve gençlerimizle buluşacağız. Bunu oldukça önemsiyoruz. Çünkü Bitlis altyapı hizmetlerinde olduğu gibi sanatta da kültürde de her alanda hizmetin en iyisine ve güzeline layık. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu etkinlik gerçekten Bitlis'e ayrı bir nefes katacak."

Vali Karakaya ve beraberindekilerle çocuk köyü, gezici kütüphane, Çanakkale Mobil Müze, şişme oyun ve diğer etkinlik alanlarını ziyaret eden Çam, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Tarihi Hazo Hanı'nda gastronomi etkinlik alanını da ziyaret eden Çam, burada şefler tarafından hazırlanan ve kendisine ikram edilen kentin yöresel yemekleri tattı ve bilgi aldı.