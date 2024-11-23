Bir ayda binlerce çiftçiye ulaştılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir aydır sürdürdüğü 'Cuma Buluşmaları' toplantıları amacına ulaştı. Her hafta Cuma günü çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, Ardahan'dan Edirne'ye 81 ilde, 922 ilçede ve 18 bini aşkın köyde üreticilere önümüzdeki dönem için 'Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli' hakkında çözüm odaklı detaylı bilgi veriyor. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen Cuma günü Türkiye genelinde olduğu gibi 243 köy ve 3 beldede bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ayrıca çiftçilerin ihtiyaç duyduğu Söğüt, Gölpazarı ve İnhisar ilçeleri ile Bilecik merkeze bağlı köylerdeki 157 üreticiye, 'sera örtülerinin yenilenmesi projesi' kapsamında sera üst örtüsü dağıtıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, yaklaşık 410 dekar alandaki çiftçilerin naylonlarının değiştirildiğini açıkladı. Bilgilendirme toplantıları, üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri birebir yapılan görüşmelerle tarımsal üretimi daha verimli ve planlı bir hale getirme yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Toplantılarda önümüzdeki dönemde iklim değişikliği, nüfus artışları, doğal afetler, göç vb. konular hakkında çiftçilere detaylı bilgiler veriliyor. Üreticiler de bir ayda ayak basmadık köy bırakmayan bakanlık yetkililerine yoğun ilgi gösteriyor.

KUZU VE OĞLAKLARA DESTEK

Özellikle toplantılar sırasında çiftçilerin üretim sırasında yaşadığı sorunlara da çözüm önerileri getiriliyor. Çiftçilerin sorunlarının en başında gübre fiyatlarındaki dalgalanmalar, sulama ihtiyacı ve bitki ve hayvan hastalıkları geliyor. Toplantının en önemli bölümlerinden birisini de 'su kısıtı' alanlardaki üretim oluşturdu. Yeni modelin ne getireceği şöyle açıklandı: " Bitkisel üretim destekleri ilk defa üç yıllık olarak açıklandı. Su kısıtı olan bölgelere ilave destek verilecek. Küçükbaş hayvanlarda ilk kez kuzu ve oğlaklar için destek ödemesi yapılacak. Kuzu ve oğlak desteğinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul Avrupa yakası ve Çanakkale Avrupa yakasında (Gökçeada dahil) bulunan işletmeler haricinde koyun keçi vebası aşısı şartı getirildi. Ayrıca kuzu ve oğlakların doğumundan itibaren dört ay süreyle doğduğu işletmede yaşamış olması koşulu aranıyor. Kuzu ve oğlak desteği başvuruları, il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabiliyor. Küçük ölçekli balıkçılara avcılık desteği de yüzde 43 ila yüzde 100 arasında artırılacak.