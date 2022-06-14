Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi, ne zaman? Bir Baba Hindu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bir Baba Hindu filmi 14 Haziran Salı akşamı Star Tv'de izleyicisi ile buluşacak. Filmde, acımasız bir mafya babası olan Fadıl'ın, günün birinde Hint yoga öğretmeni Gundhi'ye aşık olmasıyla başlayan hikaye anlatılıyor. Peki; Bir Baba Hindu konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi, ne zaman?
BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Bir Baba Hindu filminin bir bölümü İstanbul'da bir bölümü ise Hindistan'da çekilmiştir. Filmde, acımasız bir mafya babası olan Fadıl'ın, günün birinde Hint yoga öğretmeni Gundhi'ye aşık olmasıyla başlayan hikaye anlatılmaktadır.
BİR BABA HİNDU KONUSU
Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca Fadıl genç kadını bulma yoluna baş koyar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir. Fadıl, Hulusi ve Mumbai'da çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi'ye ulaşmaya çalışır. Ancak Fadıl'ın ailesi de Mumbai'ye geldiğinde işler iyice karışır...
BİR BABA HİNDU OYUNCULARI
Bir Baba Gindu başrollerinde Sermiyan Midyat'a başrolde 2010 Dünya Güzeli seçilen Hint oyuncu Nicole Faria eşlik etmektedir. Bir Baba Hindu oyuncuları arasında ayrıca Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Hakan Akın, Füsun Demirel, Ayhan Taş, Osman Alkaş, Begüm Öner gibi başarılı isimler yer alıyor.