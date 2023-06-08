Bir başarı hikayesi : AKTÜRK GROUP

Bünyesinde bir çok sektörünü bulunduran Aktürk Group, Mahbuba - Concord - Flyfix - Flykids - Lalezar- Laggs - Flyped - Sprange) ile hem ihracat hem de iç piyasada alanında söz sahibi olmaya devam ediyor.

Gıda, Sağlık, Kozmetik, İletişim, Bilişim ve Elektronik sektöründe faaliyet gösteren. Aktürk Group, geniş ürün çeşitliliği ile Üretim Sektöründe uzmanlaşmış modern ve gelişmiş bir şirket olarak 40 tan fazla ülkeye ihracat yaparak Ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Aktürk, Aktürk Group'u Markalarıyla Türkiye'de ve Dünyada Söz sahibi olacak firma haline getirmeyi hedeflemekte olduğunu söyledi.

Aktürk Group, alanlarında uzman ekiplerden oluşan personel kadrosuyla hizmet vermekte. Fabrikada, modern depolama alanı, gelişmiş üretim hattı ayrıca araştırma-geliştirme merkezi, analiz ve test merkezleri yer almaktadır.

Kuruluşundan itibaren rekabet gücünü sürekli arttırdıklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Aktürk, " Mahbuba başta olmak üzere markaları ile iç ve dış pazarda etkin şekilde yer almaktadır. Yol haritamızı da; en iyi kalite, en iyi hizmet ve uygun fiyat politikası ile ürünlerini iç ve dış piyasada daha iyi üne sahip olacağı tezini savunarak belirledik. Şirketi güven temelleri üzerine kurduk. Elbette ki her firma gibi kazanç elde etmek istiyoruz. Bunu yaparken müşterilerimizin güveni bizim için çok değerlidir..

-Gıda sektöründe; Kahve, Çay, Bulyon, Cappuccino, sıcak-soğuk toz içecek ve bakliyat ürünleri ile birklikte müşterinin memnüniyeti ve güvenini kazanmıştır..

-Bilişim sektöründe kamera, tablet, şarj cihazı, kulaklık, ses sistemleri, power bank ve bilgisayar bileşenleri ile bulunduğu her pazarda müşteri memnüniyeti sağlamıştır.

-Sağlık sektöründe; bebek bezi, hasta bezi, ıslak mendil ve ıslak cep mendil ürünleri ile bulunduğu her pazarda yüksek müşteri memnüniyeti elde etmeyi başarmıştır.

Aktürk Group, bünyesindeki markalar ile memnuniyet odaklı sürdürülebilir şekilde rekabetçi olmak ve pazarda yerini almak gayesindedir.

"İlandır"