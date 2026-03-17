Bir canın bedeli 6 yıl mı?

Konya'da alkollü olarak kullandığı araçla yaptığı kazada eski kız arkadaşı Hatice Deveci'nin ölümüne neden olan Hamdi Çıray (23), yargılandığı mahkemede 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 3 Aralık'ta Selçuklu ilçesindeki Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Hamdi Çıray, konuşmak için çağırdığı eski kız arkadaşı Hatice Deveci'yi aracına aldı. 42 AIN 34 plakalı otomobil, aşırı hız ve hatalı sollama sonucu kontrolden çıkarak refüje ve ağaca çarpıp ters döndü. Araç daha sonra Hasan Malkoç yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan Çıray tedavi edilirken, ağır yaralanan Hatice Deveci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede Çıray'ın 2.22 promil alkollü olduğu belirlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çıray hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Konya 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık önce 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, ardından 'iyi hal' indirimi uygulanarak ceza 6 yıl 3 aya düşürüldü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.





ACILI BABA TEPKİLİ

Karara tepki gösteren baba Tahsin Deveci, kızının hayalleri olduğunu belirterek verilen cezanın yetersiz olduğunu söyledi. Baba Deveci, "Benim gül gibi kızımın canının bedeli 6 yıl mı?" diyerek karara isyan etti.