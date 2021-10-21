Bir damla su, bir dünya hayat

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Çevik, suyu ihtiyaç dışı kullanırken dünyayı paylaştığımız diğer canlıların ve geleceğin düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Günümüz modası ekolojik yaşam olmalı. Bir damla suyun bir dünya hayat olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Su varlığına göre yapılan sınıflandırılmada "Su azlığına sahip" ülkeler arasında yer aldığımıza dikkat çeken Prof. Dr. Çevik, "2040 tahminlerinde ülkemiz yüksek su sıkıntısı içinde olacak ülkeler arasında yer alacak. Su kullanımı sadece su olarak kullandığımız tarafı değildir aslında. Kullandığımız her ürün için bize ulaşıncaya kadarki aşamasında su kullanımı vardır" dedi.

Tüketim alışkanlıklarına bakıldığında su kullanımının oldukça fazla olduğunu ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

"Ürünlerin su ayak izine bakarak bunu daha iyi ifade edebiliriz. Örneğin, 1kg pamuklu kumaş elde edilmesi için 11 bin litre, 250 gramlık bir tişört için 2 bin 700 litre suya ihtiyaç vardır. Gardırobumuzu düşündüğümüzde bireysel su kullanımımızın ne kadar yoğun olduğunu görürüz. Mutfağımızdan örnek verecek olursak; ortalama olarak 150 gramlık bir elma için 125, 1 kg domates için 200, 1 kg patates için 290, 1 kg kabak için 350 litre suya ihtiyaç vardır. Aynı durum hayvansal gıdalar için de geçerli. Ortalama olarak 1 kg dana eti için 15.400, 1 kg tavuk eti için 4.300, 1 litre süt için 1.020 litre suya ihtiyaç var. En fazla kullandığımız ekmeğin 1 dilimi için 40 litre, 1 adet A4 kağıt için 10 litre su kullanıldığını düşündüğümüzde biz insanoğlunun tüketim alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır."

Evsel su kullanımı üzerine yapılan bir araştırmada en fazla su kullanımının yüzde 26.8 ile tuvaletlerde olduğunu belirten Prof. Dr. Çevik, bunu yüzde 21.7 ile çamaşır yıkama ve yüzde 16.7 ile duş almanın takip ettiğini kaydetti. Prof. Dr. Çevik "Tuvalet temizliğinde kullanılan rezervuarlardaki suyun içme suyu olması ayrıca düşündürücüdür. Bir damla suyun bir dünya hayat olduğunu unutmamalıyız" diye konuştu.