Günümüzde en çok tercih edilen vasıta türlerinden motorlu araçların büyük çoğunluğu sıvı yakıt türleri ile çalışmaktadır. Bahsi geçen araçların belli başlı özelliklerine göre yakıt alma kapasitesi birbirlerinden farklıdır. Bu konuda bilgi edinmek için bir depo kaç litre benzin alır, bir araç ne kadar benzin alır gibi soruları incelemek gerekmektedir.

Bir Depo Kaç Litre Benzin Alır?

Pek çok motorlu araç benzin yakıtıyla çalışmaktadır. Bu araçların türüne göre depolarının alacığı benzin miktarı değişmektedir. Binek motorlu araçların deposu ortalama 45-65 litre, suv (4x4) tipi araçlar ise 70-80 litre benzin almaktadır.

Bir Araç Ne Kadar Benzin Alır?

Benzinle çalışan motora sahip olan araçların türlerine göre aldıkları benzin kapasitesi değişmektedir. En çok tercih edilen binek araç türlerinden sedan ve hatcback otomobiller ortalama 45 ila 65 litre arasında benzin alma kapasitesine sahiptir. Arazi araçları olarak bilinen 4x4, suv ve pikap türü araçların ise 70 ila 80 litre benzin alma kapasitesi mevcuttur. Nadir de olsa benzinle çalışan dolmuş türleri ise 70 ila 90 litre benzin almaktadır.