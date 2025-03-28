Bir depoda ele geçirildi… Piyasa değeri 235 milyon lira…

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Fatih İlçesi'ndeki bir depoya baskın yapıldı. 194 adet lazer epilasyon, zayıflama, dövme silme ve leke tedavisinde kullanılan kaçak tıbbi cihaz ile karaciğer kanseri, tüp bebek, akdeniz ateşi, diyabet ve kalp hastalıkları tedavisinde kullanılan altı bin 123 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 235 milyon lira olduğu ifade edildi. Operasyonda bir kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildikten sonra "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Satılamadan operasyonla ele geçirilen cihazlar, malzemeler, ilaçlar ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.