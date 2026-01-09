Bir düğün tebriğiyle evinden ve parasından oldu: Dost kazığı

Uzun yıllar kamu kurumlarında eğitimcilik ve danışmanlık yapan emekli akademisyen ve bürokrat Suat Hakkı Kutay, 2013 yılında arkadaşının oğlu İsmail Akay'ın düğününü tebrik etmek amacıyla Akay'ın ortağı olduğu Göral Yapı'da ziyaret etti. Hediyesini takdim etti. Görüşme sırasında Akay'ın ortağı olan Mehmet Şakir Göral ile Akay, Göral Yapı tarafından Pendik Velibaba'da hayata geçirdiklerini belirtikleri Golden Life projesinden söz etti.

Kutay'a, Pendik'te oturduğu evin 150 bin TL'ye sayılması, bunun üzerine 39 bin 500 TL fark ödemesi karşılığında projeden bir daire teslim edileceği teklif edildi. Arkadaşının oğlu ve ortağı Mehmet Göral'a güvenen Kutay, teklifi kabul etti.

TAPUYU VERDİ, DAİREYİ BEKLEDİ

Kutay, oturduğu evin tapusunu Göral'a devretti, istenen bedeli ödedi ve borcu olmadığına dair belge aldı. Ancak Velibaba'daki projede uzun süre herhangi bir ilerleme yaşanmadı.

Durumu öğrenmek için firmaya giden Kutay, parasının değer kaybettiğini dile getirerek mağduriyetinin giderilmesini istedi. Bunun üzerine kendisine 65 bin dolarlık bir senet verildi. Ancak senedin bankada yapılan incelemede sahte olduğu ortaya çıktı.

"BENDEN HABERSİZ EVİMİ SATTILAR"

Asıl şok ise daha sonra yaşandı. Kutay, kendi evinin, kendisinden habersiz şekilde üçüncü kişilere satıldığını öğrendi. Yeni sahiplerin gelmesiyle evi boşaltmak zorunda kaldığını belirten Kutay, eşyalarıyla ortada kaldığını ifade etti.

Kutay yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Telefonlara ulaşamaz oldum. Aynı daireyi birden fazla kişiye satmışlar. 12 yıldır yalanlarla oyalandım. Hem evimden, hem paramdan, hem sağlığımdan oldum. Bunu hangi vicdan kabul edebilir?"

ARABULUCULUK İKİ KEZ SONUÇSUZ KALDI

Taraflar arasında iki kez arabuluculuk süreci yürütüldü. Emekli eğitimcinin tüm iyi niyetlerine karşılık her iki girişim de Mehmet Göral'ın vazgeçmesi nedeniyle anlaşmazlıkla sonuçlandı. Kutay'a kira ödeneceğine dair verilen sözler de tutulmadı.

"İFLAS ETTİM" SAVUNMASI

SABAH'ın ulaştığı Mehmet Göral, Suat Hakkı Kutay'ın alacaklı olduğunu kabul etti. Ancak Velibaba'daki projede arsa sahibiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sözleşmenin tek taraflı feshedildiğini ve bu süreçte iflas ettiğini öne sürdü.

Göral, alacaklara karşılık temlik verilebileceğini belirterek, Kutay'ın haciz yoluna gidebileceğini ifade etti.

"DEVRE MÜLK VEREBİLİRİM"

Göral ayrıca, sahibi olduğu termal otelden devre mülk önerisinde bulunarak, "Velibaba'daki projeden daire veremem ama termal otelden bir devre mülk daha verebilirim. Satıp parasını alabilir" dedi.

"BAŞIMI SOKACAĞIM EVİMİ İSTİYORUM"

Suat Hakkı Kutay ise devre mülk teklifini kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi: "Zaten bir devre mülküm var ve orada da sorunlar yaşıyorum. Ben yatırım değil, sürekli ikamet edebileceğim dairemi istiyorum. Benim talebim hakkım olan konut."

12 YILLIK MAĞDURİYET

Bir düğün tebriğiyle başlayan süreç, emekli bir akademisyen için 12 yıllık bir mağduriyete dönüştü. Evini ve birikimini kaybeden Kutay, adaletin sağlanmasını bekliyor.