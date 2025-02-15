Bir ev parasına çırak oldu, şimdi para da verse çırak bulamıyor...

10 yaşında çırak olarak başladığı saatçilik mesleğinde, babasının ustasına bir ev parasına denk gelen 5 bin lira vererek mesleğe adım attığını belirten 65 yaşındaki Oruç, "Bir daire parasına çırak oldum ama şimdi üstüne para da versek çırak bulamıyoruz" dedi.

GÜN GELECEK KLASİK SAATLER GERİ DÖNECEK...

Teknolojinin ilerlemesiyle saatçiliğin zanaatkârlıktan çıkıp ticari bir aksesuara dönüştüğünü belirten yarım asırlık saat ustası Oruç, "Eskiden saat ustalarının yanında çalışabilmek için sıraya girerdik. Mekanik saatlerin olduğu dönemlerde, saat ustaları da büyük saygı görürdü. Şimdi ise mesleği devam ettirecek kimse kalmadı."

"Akıllı saatler geleneksel saat ustalarına olan ihtiyacı azalttı.Günümüzde insanlar, saatleri tamir ettirmek yerine yenisini almayı tercih ediyor. Bu hep böyle gitmez. Akıllı saatlerin ömrü çok kısa tamir edecek kimse de yok. Gün gelecek, insanlar klasik saatlere geri dönecek," şeklinde konuştu.