Bir evde iki ceset

Iğdır'da bir evde bir kadın ile bir erkek silahla öldürülmüş halde bulundu. Bağlar Mahallesi'ndeki Güzide Caddesi'nde bir evden silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, evde Azerbaycan uyruklu Maise Bayramova (40) adlı kadın ile Ali Mamak'ı (37) silahla vurulmuş halde buldu.

Ekiplerce yapılan kontrollerde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mamak'ın, Bayramova'yı silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi.