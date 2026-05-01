Bir evde yanmış 2 ceset bulundu

Batman'da bir evde 2 kişinin yanmış cesedi bulundu. Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daireden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız olan bina sakinleri durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride inceleme yapan ekipler, iki kişinin yanmış haldeki cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemeler sonucunda hayatını kaybeden cesetlerin 52 yaşındaki Metin Erman ile 45 yaşındaki Suriye uyruklu Süreyya İbrahim isimli kadına ait olduğu belirlendi. Şahısların cansız bedenleri, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

Yangının çıkış nedeni ve olayın oluş şekli henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri olayın bir cinayet, kaza ya da farklı bir ihtimal olup olmadığını araştırıyor. Komşuların ifadelerine başvuran emniyet güçleri, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.