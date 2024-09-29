Antalya’da kahreden olay: Bir gün önce ölen ablasının mezarına giderken...

Acı olay, sabah saatlerinde Müren Mahallesinde meydana geldi. Abdullah Küçük'e, önceki gün hayatını kaybeden kız kardeşi Zühre Çetin'in kabrini ziyarete giderken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

Küçük'e ilk müdahale olay yerinde mahalle sakinleri tarafından yapıldı. Ardından ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 3 çocuk babası Abdullah Küçük doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Abdullah Küçük'ün cenazesi Adlı Tıp Kurumu otopsi işlemlerin ardından Elmalı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Yaşanan olayın ardından vatandaşlar tarafından çok sevildiği öğrenilen Abdullah Küçük ve ablası Zühre Çetin'in iki gün ara ile hayatını kaybetmesi ailesini ve ilçe halkını derin üzüntüye boğdu. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada kazaya neden olan sürücü A.B.'yi kısa sürede belirledi.Mahalleye ekmek getirdiği öğrenilen sürücü ekipler tarafından gözaltına alındı.