Bir gün önce tanıştığı kadını camdan aşağı attı... Gözaltına alınan avukat; “Ben atmadım camdan atladı” dedi

GÖRGÜ TANIKLARI GERÇEĞİ ANLATTI

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise avukatın verdiği ifadenin yanlış olduğu gösteren tanıklara ulaştı. İddiaya göre olay sırasında adres önünden geçen H.D. ve K.D. isimli iki kardeş ifadelerinde olayı gördüklerini söyleyerek şunları anlattı. Adresten geçerken bir bağrşma sesi geldi. O yöne baktığımızda bir kadın cam önündeki korkuluktan tutuyordu. Arkasından bir adam onu aşağı itti. Kadın yere düştü dediler. Bu bilgiler üzerine gözaltına alınan Avukat Doğan G kasten öldürme suçundan işlem yapılmak üzere soruşturma başlatıldı. Şüpheli Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.