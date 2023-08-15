Bir gün önce tanıştığı kadını camdan aşağı attı... Gözaltına alınan avukat; “Ben atmadım camdan atladı” dedi

Gözaltına alınan Doğan G. ifadesinde; "Benim arkam dönüktü mutfak camından aşağı atladı" dedi. Ancak polis ekiplerinin yaptığı çalışmada gördü tanığı olarak ifade veren iki kardeş ifadelerinde; "Olay yerinden geçerken bağrışma duyduk. Seslerin geldiği yöne baktığımızda kadının cam önünde bulunan korkuluklara tutunduğunu ve arkasında bulunan bir erkeğin onu ittiğini kadının yere düştüğünü gördüklerini söylediler.
Bunun üzerine avukat Doğan G.'ye kasten öldürme suçundan işlem yapıldı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kadıköy Caferağa Mahallesinde dün akşam saat 20.20 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir apartmanın 4. Katından düşen 39 yaşındaki Fatma Duygu Özkan hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler olay sırasında evde bulunan ve Bursa barosuna kayıtlı avukat Doğan G.'nin ifadesine başvurdu. Doğan G. kadını daha önceden tanımadığını bir arakadaşı aracılığı ile numarasını alıp görüştüğünü ve eve çağırdığını söyledi. Ardından kadının alkol aldığını kendisinin de aldığını sohbet ettiklerini bir süre sonra mutfakta arkam dönükken camdan atladı dediği öne sürüldü.
GÖRGÜ TANIKLARI GERÇEĞİ ANLATTI
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise avukatın verdiği ifadenin yanlış olduğu gösteren tanıklara ulaştı. İddiaya göre olay sırasında adres önünden geçen H.D. ve K.D. isimli iki kardeş ifadelerinde olayı gördüklerini söyleyerek şunları anlattı. Adresten geçerken bir bağrşma sesi geldi. O yöne baktığımızda bir kadın cam önündeki korkuluktan tutuyordu. Arkasından bir adam onu aşağı itti. Kadın yere düştü dediler. Bu bilgiler üzerine gözaltına alınan Avukat Doğan G kasten öldürme suçundan işlem yapılmak üzere soruşturma başlatıldı. Şüpheli Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.