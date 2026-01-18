Bir hiç uğruna Atlas’ı katletti

İstanbul Güngören'de bir restoranda başlayan ve "yan baktın" bahanesiyle sokağa taşan tartışmada "sustalı" bıçakla katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Doğduğunda 1 kilo 100 gram ağırlığında olan ve azmiyle hayata tutunup Sağlık Lisesi'nde "hayat kurtarmak" için eğitim gören Atlas'ı katleden 15 yaşındaki Efe Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. Cezaevine gönderilen Efe Ç.'nin ifadesinde "Olay günü arkadaşlarımla Güngören'deki kafeye gittim. Kafenin önünde olduğum sırada içeriden çıkan bir çocuk bana 'Ne bakıyorsun?' diyerek üzerime geldi. Ben de bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum.

Atlas'ı daha önceden tanımıyorum. Yanımdaki arkadaşım bıçağı ona vermemi söyledi, ben de verdim. Kafedekiler elindekini yere at deyince o da attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar" dediği öğrenildi. Cinayetin işlendiği lokantanın işletmecisi Yener Başkut ise "Olay günü Atlas ve ikiz kardeşi ile birlikte 5 kişi kanepede oturuyorlardı. Katil zanlısı genç ise biri kız, 4 arkadaşıyla geldi. Cam kenarında otururken aralarında bakışmalarla ilgili bir tartışma yaşandı. Uyardım ancak tartışma devam edince dışarı çıkmalarını istedim. Grubu dışarıya çıkardığımda da Atlas, ikiz kardeşi ve yanlarındaki 3 gençle dışarı çıktılar. Katil ve arkadaşları Atlas'ın dışarı çıkması ile birlikte koşarak gelip tartışmayı devam ettirdiler ve bıçaklama olayı yaşandı" dedi.





TEHDİTLERE SORUŞTURMA

Korkunç cinayetin ardından Atlas Çağlayan'ın annesine 5 ayrı tehdit mesajı gönderildi. İçeriğinin son derece ciddi olduğu bildirilen mesajlarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Mesajlar ve mesajları atan şüphelilere ilişkin çalışmalar sürüyor.

VALİ GÜL AİLEYİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Davut Gül, "Allah sabır versin. Adli süreç devam ediyor. Bunu yapan kişi tutuklandı. Bundan sonraki işlemler titizlikle ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

ARKADAŞLARI SIRASINI GÜLLERLE DONATTI ATLAS

Çağlayan, 15 Ocak'ta Kazlıçeşme Mezarlığı'nda anneannesi Emine Kaya'nın yanında toprağa verildi. Çağlayan'ın arkadaşları mezarını ziyaret etti, sosyal medyada on binlerce kişi destek paylaşımı yaptı. Gencin okul arkadaşları, sırasını çiçek ve güllerle donattı.