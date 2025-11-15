Bir imamın gönüllere dokunan hikayesi: Camiyi çocukların sevgi yuvasına dönüştürdü

Yerebakan Mahalle Cami'nde 5 yıl önce göreve başlayan Emrullah Ardo, camiye ilk geldiği günlerde sobasını kurarak işe başladı. Ardından köydeki gençleri ve çocukları camiye davet etti. Gençleri ve çocukları camiye kebap yemeye davet ettiğini belirten İmam Emrullah Ardo; "Kebapları kendim yaptım, çocuklarla birlikte yedik. Namazlarımızı kıldık, tanıştık, güzel bir bağ kurduk. Bu buluşmalar köyde yeni bir birliktelik ruhu oluşturdu" dedi.

SALAVAT GETİRMENİNİ HEDİYESİ PAMUK ŞEKER

Köy çocuklarının ilgisini çekmek için eşiyle birlikte birçok etkinlik düzenleyen Ardo, her 15 günde bir kebap veya kuruyemişli toplantılar yaptıklarını belirterek;"Camiye pamuk şeker makinesi aldık. 'Salâvat getir, pamuk şekerini al' dedik. Çocuklar hem eğlendiler hem de güzel alışkanlıklar kazandılar. Bu fikir köyde o kadar beğenildi ki, çevredeki okullara da taşındı" diye konuştu.

"İYİLİK BULAŞICIDIR" PROJESİYLE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Sadece çocuklara değil, yetişkinlere de örnek olan imam Ardo, köyde çevre temizliği kampanyası başlattı. Temizliğe ilk olarak caminin etrafını temizleyerek başlayan Emrullah Ardo daha sonra mahallenin birçok noktasında temizlik yaptı. Piknik alanları, çeşmeler ve atıl kalan bölgeleri temizleyen Ardo;" Yaptığımız temizlik çalışmalarını sosyal medyada paylaştık. Gören hemşerilerimiz 'Hocam senden gördük, biz de kendi sokağımızı temizliyoruz' dediler. Bir süre sonra vatandaşlar da kendi çevrelerini temizlemeye başladılar. Daha sonra baktık ki mahallemiz pırıl pırıl oldu. Bir çeşmeyi temizleyecektim, baktım başkası temizlemiş. 'Hocamız yapıyor, biz de yapalım' demişler. Anladık ve ördü ki iyilik bulaşıcıymış" ifadelerini kullandı.

CAMİ MARKET PROJESİNİ ÇOCUKLAR ÇOK SEVDİ

Camiye gelen çocukların ilgisini artırmak için "Cami Market" projesini hayata geçiren İmam Emrullah Ardo, namaz kılan çocuklara ücretsiz ürünlerin verildiğini belirterek; "Raf aldık, içine gıda ve oyuncaklar koyduk. Namazını kılan çocuk iki ürünü ücretsiz alıp gidiyor. Camiye gelen çocuk sayısı 7-8'den 25'e çıktı. Bu uygulama kısa sürede büyük ilgi gördü; çevre ilçelerden öğrenciler camiyi ziyaret etmeye başladı. Çocuklara ezan okumayı, hutbe vermeyi, doğruluğu ve dürüstlüğü öğretiyoruz.